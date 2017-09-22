AVM'de duman paniği

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da faaliyet gösteren büyük bir AVM\'de, ev tekstili alanında faaliyet gösteren bir markaya ait mağazanın deposunda çıkan yangından sızan duman, AVM içerisinde bulunanlar arasında paniğe neden oldu.

Yenişehir İlçesi\'nde Elazığ yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan bir mağazanın depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. AVM\'nin arka kısmındaki depoda başlayan yangından sızan dumanlar, AVM\'nin içerisine sızınca içerde bulunanlara kısa süreli paniğe kapıldı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının neden çıktığı konusu araştırılıyor.



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