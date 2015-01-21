T24 LogoT24 Logo
Dünya

AVM'de dükkan kavgasında bir kişinin kafası kesildi

Çin'de bir alışveriş merkezinde iki dükkan sahibinin kavgasında en az 3 kişi hayatını kaybetti

21 Ocak 2015 22:06

Çin'de bir alışveriş merkezinde iki dükkan sahibi birbirine girdi. Eline bıçak alan bir kişi dehşet saçtı. 1 kişinin kafası kesildi, en az 3 kişi hayatını kaybetti

Yan'an şehrinde bir AVM'de dükkan sahipleri birbirine girdi. Yaşanan olayda bir kişinin kafası kesildi, bir diğer kişi ise bıçaklandıktan sonra kan kaybından hayatını kaybetti.

posta.com.tr'nin haberine göre, hastaneye gönderilen bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ciddi şekilde yaralanan bir diğer kişinin ise hayati durumunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Saldırganın polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının çektiği fotoğraflar ise kan dondurdu. Çeşitli haber sitelerine yansıyan fotoğraflarda, iki kişinin cesetleri kendi kanları içerisinde yatarken görülüyor. Üçüncü bir kişinin cesedi ise yürüyen merdivende bulunuyor.

Polisin kesik kafayı poşede koyduğu an, yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayı araştırırken, AVM'nin dışında yüzlerce kişinin toplandığı bildirildi.

 

ETİKETLER

çindükkankavgapoşetkesik kafavahşetyanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24