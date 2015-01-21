AVM'de dükkan kavgasında bir kişinin kafası kesildi

Çin'de bir alışveriş merkezinde iki dükkan sahibi birbirine girdi. Eline bıçak alan bir kişi dehşet saçtı. 1 kişinin kafası kesildi, en az 3 kişi hayatını kaybetti

Yan'an şehrinde bir AVM'de dükkan sahipleri birbirine girdi. Yaşanan olayda bir kişinin kafası kesildi, bir diğer kişi ise bıçaklandıktan sonra kan kaybından hayatını kaybetti.

posta.com.tr'nin haberine göre, hastaneye gönderilen bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ciddi şekilde yaralanan bir diğer kişinin ise hayati durumunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Saldırganın polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının çektiği fotoğraflar ise kan dondurdu. Çeşitli haber sitelerine yansıyan fotoğraflarda, iki kişinin cesetleri kendi kanları içerisinde yatarken görülüyor. Üçüncü bir kişinin cesedi ise yürüyen merdivende bulunuyor.

Polisin kesik kafayı poşede koyduğu an, yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayı araştırırken, AVM'nin dışında yüzlerce kişinin toplandığı bildirildi.