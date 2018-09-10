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AVM'de dövizle kira ödeyen esnaftan kepenk kapatma eylemi

AVM'de bulunan 64 mağaza, öğle saatlerine kadar kepenk kaparak yönetimi protesto etti

10 Eylül 2018 15:59

Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM’de, dövizle kira ödeyen esnaf, kira fiyatında indireme gitmeyen AVM yönetimini kepenk kapatma eylemi yaparak protesto etti.

Evrensel'de yer alan habere göre, döviz kurulunda artış nedeniyle kirasını dövizle ödeyen Forum İstanbul AVM esnafı kepenk kapatarak kira fiyatında indirim yapmayan AVM yönetimini protesto etti. Öğle saatlerine kadar kepenk kapatan 64 mağazanın yöneticisi söz konusu eylemin uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Bayrampaşa'da bulunan Forum İstanbul AVM'de bulunan bir mağaza çalışanı, "Sabah mağazalar açılmadı. Döviz kuruyla kiralar ödendiği için kiralar artıyor. AVM yönetimi indirime gitmedi. Forum İstanbul'da mağazaların büyük kısmı kapalı" dedi. Uyarı eyleminin öğle saatlerinde sona ereceği öğrenildi.

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