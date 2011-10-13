-AVM yasa taslağı yeniden gündemde İZMİR (A.A) - 13.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, alışveriş merkezleri yasa tasarısı konusunda geçmişte yapılan çalışmaları gözden geçirerek, Türkiye'nin çıkarına olan bir düzenlemeyi TBMM'ye sevk edeceklerini belirtti. İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen özel meclis toplantısında konuşan Yazıcı, alışveriş merkezleri yasa tasarısının çok tartışıldığını, bir kaç defa Meclise sevk edildiğini ancak kadük olduğunu anlattı. Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu tabii ki gündemimizde. Bunun tarafları çok ve keskin. Savunanlar da çok keskin, karşı olanlar da. Türkiye'nin çıkarı neyse o doğrultuda inşallah bu yasayı çalışmalar bir daha gözden geçirip, belki bununla ilgili birkaç toplantı yapma ihtiyacı duyabiliriz. Ondan sonra Meclise sevk edeceğiz. Küçük esnafın özellikle sadece mahallesindeki vatandaşın seri ihtiyaçlarını gideren üniteler olarak görmüyorum. Mahallenin bakkalını berberini, o mahallenin fahri güvenlikçisi olarak görüyorum. Kim gelir kim geçer tanımadığınız biri olduğunda ona sorarsınız. Bu hassasiyetleri gözetmek suretiyle o alana ilişkin ihtiyaç duyulan düzenlemeyi gerçekleştireceğiz.''