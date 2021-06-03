AVM'lerde yeni dönem: HES kodu sorgulaması bu gözlüklerle yapılacak

İstanbul’daki 4 büyük AVM’de, HES kodu sorgulamasının artırılmış gerçeklik gözlüğüyle yapılmasına başlandı. Yeni uygulamada, AVM girişlerinde oluşan temasın ve yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Türkiye’de 90 AVM’de hizmet veren güvenlik şirketi Securitas, HES kodu sorgulamasında artırılmış gerçeklik gözlüklerini kullanmaya başladı. İstanbul’daki 4 büyük AVM’de pilot uygulama yapılacak.

Şapkanın üzerine yerleştirilen artırılmış gerçeklik gözlüğü, AVM’ye gelen ziyaretçilerin HES kodunu okuyarak kişilerin riskli ya da risksiz olduğunu gösteriyor.

Hareket serbestliği sağlıyor

Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Securitas Türkiye AVM Segment Lideri Barış Yelman, “Ürünün giyilebilir olması, kullanıcının ellerini serbest şekilde kullanmasına imkan veriyor. Bu da özellikle HES kontrolünde güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza hareket serbestliği sunuyor. Daha hızlı hareket ederek, daha fazla sorgu yapabiliyor. Girişlerde oluşabilecek yoğunluğu azaltabiliyor” dedi.

Havalimanlarında da kullanılacak

Termal kameralarla ateş ölçümü yaparak, teknolojiden faydalandıklarını söyleyen Yelman, “Yeni normalde HES kodu uygulaması olmazsa olmazımızdır. Girişlerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla HES kodu kontrol terminal, kiokslar gibi uygulamalar hayat geçirmiştik. Şimdi de yoğunluğu daha da kontrol altına almak, ziyaretçilerin sorgulama sırasında sosyal mesafeyi korumasını sağlamaları hedefiyle arttırılmış gerçeklik gözlüğünü kullanmaya başladık” diye konuştu.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Özel ekipmanın nasıl çalıştığına yönelik bilgi veren Yelman, HES kodu kontrol aplikasyonu gözlüğe yüklendi. Ziyaretçiler, güvenlik görevlisi arkadaşın taktığı şapkada bulunan, kameraya HES kodunu okutarak AVM’ye giriş yapabiliyor. Sorulama işlemi daha uzak mesafeden, seri bir şekilde yapılıyor. Ziyaretçi sayılarının fazla olduğu, bünyemizdeki AVM’lerle görüşmelerimiz devam ediyor, yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İlerleyen süreçte, havalimanlarında da kullanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2 metre yükseklikten düştüğünde kırılmıyor

Gözlüğü farklı projelerde de kullanmayı amaçladıklarını söyleyen Yelman, “Örneğin uzak mesafelerdeki projelerde, merkezdeki yetkili ile iletişim kurmak ya da kamera aracılığıyla görev atamak içinde kullanılabilir. Artırılmış gerçeklik gözlükleri, dış etkilere son derece dayanıklı bir ekipman. Yağıştan etkinlenmiyor, 2 metre yükseklikten düştüğünde kırılmıyor. Yüksek sıcaklıkta ya da tozlu ortamlarda kullanılabiliyor. Pil ömrü oldukça uzun. Pili bitse bile cihaz kapatılmadan yedek pili değiştirilebiliyor. Ürün istediğinde sesli komutlarla da çalışabiliyor” dedi. (DHA)