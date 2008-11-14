AVM krizinin dördüncü durağı Mersin oldu

‘AVM’lerde ciroya göre kira adil bir çözüm’

Kira isyanı İstanbul'a sıçradı

Forum Trabzon'da dün kepenkler kapandı

Perakendeci yüksek AVM kiralarına karşı örgütleniyor

Son olarak 80'e yakın mağazanın kepenk kapattığı Forum Trabzon'dan sonra yine Multi Turkmall'ün bir yatırımı olan Forum Mersin'de de 40'a yakın mağaza, yönetime sorunlarını tek bir ağızdan iletmek için dernekleşme yoluna gitti.Alışveriş merkezi yönetiminin mağazalarla değişik indirimler yaptığını belirten markalar, standart bir indirim yapılmazsa pazartesi günü kepenk kapatmaya hazırlanıyor. Bir yıl önce 250 milyon euro yatırımla faaliyete geçen ve 200 mağazanın bulunduğu Forum Mersin'de de markalar ciro düşüşlerinden yakınıyor.Alışveriş merkezinin yönetimi ile görüşmeye çalıştıklarını ancak isteklerinin bir türlü gerçekleşmediğini söyleyen Levis ve Nike Bayisi Hulusi Adıgüzel, Multi Turkmall CEO'su Levent Eyüboğlu ile görüşmek istediklerini söyledi. Bu büyüklükte bir alışveriş merkezini Mersin'in kaldıramadığını söyleyen Adıgüzel, şunları söyledi: "Cirolarımızda ciddi sıkıntı var. Öncelikli isteğimiz ciro üzerinden kira alınması. Bunun yanında yönetimin keyfi kira indirimleri yaptığını biliyoruz. İndirimlerin de bir standarda bağlanmasını istiyoruz. Aksi takdirde çok tasvip etmesek de pazartesi günü kepenklerimizi kapatmayı düşünüyoruz."Öte yandan, bugüne kadar kepenk kapatma olayının yaşanmadığı İstanbul'da da alışveriş merkezleri konusunda sıkıntı devam ediyor. İstanbul'daki birçok büyük alışveriş merkezinde sıkıntı olduğunu belirten Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Özlenir Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Özlenir, şunları söyledi:"Eğer sıkıntı yaşanan alışveriş merkezlerinde yakın zamana kadar bir çözüm bulunmazsa mağaza kapatmaları daha sık göreceğiz. Örneğin en büyük sıkıntının yaşandığı yerler arasında Akmerkez geliyor. Akmerkez yönetimi ile henüz bir görüşme yapamadık. Akmerkez şu anda yenilendiği için inşa halinde ve buranın ziyaretçi potansiyeli çok düştü. Capacity'de ciddi sıkıntı var. Hâlâ alışveriş merkezleri durumun vahim olduğunun farkında değil. Bu nedenle kısa sürede çözüm olmazsa artık kepenk kapatma değil bazı üyelerimiz direkt mağazalarını kapatarak çıkmayı düşünüyor. Kanyon'da da yönetimin kararını bekliyoruz. Burada da yüzde 50 oranında bir indirim telaffuz edilmezse sıkıntı yaşanır."Bu arada, salı günü kepenklerini kapatan Ankara'daki Atakule'de yönetim, kiracılarına Kasım 2008 ve Kasım 2009 tarihleri arasında ortak alan giderlerine yüzde 50'ye kadar indirim yaptı. Yönetim kira konusunda da yine 15 Kasım 2008 ve 15 Kasım 2009 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere kira artışı yapılmamasına karar verdi.