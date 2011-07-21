-AVM ÇALIŞANINA İFTAR MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Alışveriş merkezleri, ramazanda iftar saati dolayısıyla oluşacak boşluğu kapatmak için, kapanış saatlerini 23.00'e çekme kararı aldı. Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Başkanı Mehmet Nane, yaptığı açıklamada, ramazanda iftar saat 21.00 gibi olacağı için alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da boşalacağını, AVM'lere müşteriyi tekrar getirebilmek için kapanış saatini ileriye, saat 23.00'a aldıklarını belirtti. Geçen sene bazı AVM'lerin bu uygulamayı yaptığını, bu yıl da kapanış saatlerini 23.00'a kaydırmak için AVM'lerle konuştuklarını söyleyen Nane, ''Bu sene daha büyük sayıda AVM kapanış saatlerini 23.00'e kaydıracak. Çünkü iftar saat 21.00 gibi olduğu için saat 19.30'da AVM'ler boşalacak. AVM'lere müşteriyi tekrar getirebilmek için kapanış saatini ileriye attık. Dönem sonunda bütün AVM'ler buna katılmış olacak. Bu, önümüzdeki 8-10 sene ramazan süresince böyle olacak'' diye konuştu. Ramazanda satışlarda mevsim standartlarının ötesinde bir şey olmayacağını, esas satışların eylülde, bayram sonrası okulların açılmasıyla gerçekleşeceğini ifade eden Nane, geçen hafta yüzde 70'lere varan indirimlerini başladığını, bunun piyasayı hareketlendirdiğini kaydetti. AVM'lerde, ramazan atmosferinin yanı sıra müzik dinletilerinden çocuklara yönelik kukla oyunlarına kadar ramazan geleneğini yaşatan etkinlikler düzenlenecek. Ünlü isimlerle söyleşi yapılacak ve konserler verilecek. Bu kapsamda 27 Ağustos'ta Forum Çamlık'ta ve 30 Ağustos'ta Forum Aydın'da Berkant ve Sezen Cumhur Önal'ın birlikte özel bir programı olacak. Sunay Akın, Forum Trabzon'da bulunacak. Bu yıl ramazan ayının yaz dönemine gelmesiyle birlikte ziyaretçilerin giriş yoğunluğunun daha geç saate kayması, özellikle iftar saatinin geç olması nedeniyle, yemek alanını kullanım sirkülasyonun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Ramazan ayının yılın en sıcak aylarından birine denk gelmesi nedeniyle AVM'lerin gün içinde de en çok tercih edilen yerlerden biri olacağı, bu durumun ciroya olumlu olarak yansıyacağı öngörülüyor. İstinye Park'ın açık kalma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, ramazan için özel etkinlik düzenlenmeyecek. Yaz aylarında Arap ülkelerinden çok ziyaretçi alan İstinye Park için ramazanın da bu durumu tetikleyen etkenlerden biri ve ramazan nedeniyle İstanbul'a erken dönen devamlı ziyaretçilerin katkısı olması bekleniyor.