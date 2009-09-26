Avluca'nın 2. dünya şampiyonluğu

Danimarka'nın Herning kentinde devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Grekoromen Milli Takımı'ndan 84 kiloda Nazmi Avluca altın madalya kazandı.

Nazmi Avluca ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Kübalı Shorey Hernandez'i 2-0 (1-0/2-0), ikinci turda Macar Zoltan Foder'i 2-0 (1-0/2-0) yenen Nazmi Avluca, çeyrek finalde de Güney Koreli Hyo-Chul Cho karşısında son derece rahat bir müsabaka çıkardı. İlk periyotu 1-0 kazanan Avluca, ikinci periyotta 5-0 galip durumdayken, bitime 3 saniye kala rakibini tuşladı ve yarı finalist oldu.

Yarı final müsabakasında Azeri Shalva Gadabadze ile mücadele eden Nazmi Avluca ilk periyotu 2-0, ikinci periyotu da 1-0'lık skorlarla aldı ve minderden 2-0 galip ayrılarak finale çıktı.

Nazmi Avluca finalde, iki kez Avrupa üçüncülüğü bulunan Fransız Melanin Noumonvi ile karşılaştı. Fransız güreşçi karşısında da son derece üstün güreşen Nazmi Avluca ilk periyotu 1-0, ikinci periyotu 3-0 aldı ve minderden 2-0 galip ayrılarak dünya şampiyonu oldu.

Final müsabakasının tamamlanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Nazmi Avluca, minderde Türk bayrağıyla tur attı. Avluca mutluluğunu, başta Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, Milli Takım antrenörleri, takım arkadaşları ve kendisine tribünlerden büyük destek veren gurbetçi vatandaşlarla paylaştı.

Dünya Şampiyonası'nda bugün mindere çıkan diğer Türk sporcularından 60 kiloda Soner Sucu beşinci olurken, 96 kiloda Serkan Özden çeyrek finalde elenmişti.

-AVLUCA'NIN KARİYERİ-

Kariyerinde büyükler kategorisinde bir olimpiyat üçüncülüğü (Pekin 2008), bir dünya şampiyonluğu (Atina 1999), bir dünya ikinciliği (Guangzhou 2006), iki dünya üçüncülüğü (Gavle 1998 ve Budapeşte 2005), üç Avrupa şampiyonluğu (Budapeşte 1996, Haparanda 2004 ve Tampere 2008), iki de Avrupa üçüncülüğü (Minsk 1998 ve İstanbul 2001) bulunan Nazmi Avluca, böylece 10 yıl aradan sonra ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.