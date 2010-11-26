Avlı resmi geçite soruşturma

T24 - Çevre Bakanlığı, Edirne'nin kurtuluş yıldönümü törenleri sırasında av hayvanlarının sergilenmesi nedeniyle soruşturma başlattı.



Çevre ve Orman Bakanlığı, Edirne’nin kurtuluş yıldönümü törenlerindeki manzayarla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıkalamada ''Yıldönümü etkinlerinde, avcı derneklerinin avladıkları av hayvanlarını uygunsuz bir şekilde sergilemesine ilişkin olayların yerinde araştırılıp soruşturularak, gerekli işlemlerin yapılması hususunda Çevre ve Orman Bakanlığı'nca Edirne İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir'' denildi.



25 Kasım Edirne’nin kurtuluş yıldönümü törenlerinde avcılar, avladıkları hayvanlarla geçiş yapmıştı.



Çocukların da katıldığı törende yaşanan manzaralar tepkilere neden olmuştu.





