BURSA, (DHA)- BURSA Balık Hali’ndeki denetimleri sıklaştıran belediye ekipleri, asgari avlanma boyutlarının altındakilerle halk sağlığı için tehdit oluşturan balıklar ile avlanması yasak olan 120 kiloluk orkinosa el konuldu.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm balıkçılar denize açılırken, Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ndeki salık halinde ise hareketli günler yaşanıyor. Kent Hali’ni işleten Tarım A.Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Tarım A.Ş. Su Ürünleri Birimi tarafından yapılan denetimlerde, asgari avlanma boyutunun altında ve sahipsiz olduğu belirlenen 96 kilo istavrit, 152 kilo mezgit, 20 kilo dil balığı ve avlanması yasak olan bir 120 kiloluk orkinosa el kondu. Balıklar, sahip çıkılmadığı için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 34’üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Ali Osman Sönmez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne teslim edildi.

Bu arada, yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit eden 2 tonun üzerindeki bayat istavrit balığına da el kondu. Veteriner hekim tarafından yapılan organoleptik muayene sonucu toplam 140 kasadaki 2 bin 100 kilo istavrit balığının insan tüketimi ve sanayi hammaddesi olarak kullanılmasının sakıncalı olduğu tespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda bayat balıklar imha edildi.



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