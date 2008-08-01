Avery Johnson tarihe geçti

Tempo24-



Şampiyonluk adaylarından Dallas Mavericks, ligin zayıf ekiplerinden Memphis Grizzlies'i zor da olsa 108-105 yenerek üst üste 3. galibiyetine imza atarken antrenör Avery Johnson da önemli bir başarıya imza attı.



Dallas Mavericks'in genç antrenörü Johnson, Memphis maçıyla kariyerindeki 150. galibiyetini elde etti ve bu rakama en hızlı ulaşan antrenör olarak NBA tarihine geçti.



Johnson, efsane antrenör Phil Jackson'ı sollayarak 191. maçında 150. galibiyetine ulaştı. Phil Jackson ise, 203. maçında 150. galibiyetine ulaşmıştı.

