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Ekonomi

AVEA'DAN HASARLI ARAÇ SORGULAMA SERVİSİ İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2010 13:38

-AVEA'DAN HASARLI ARAÇ SORGULAMA SERVİSİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Avea'nın sunduğu Hasarlı Araç Sorgulama Servisi ile Avea aboneleri, ikinci el otomobillerle ilgili kaza, hasar, poliçe, mağdur ve sigorta bilgilerini kısa mesaj ile öğrenebiliyor. Avea'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, plakayı yazıp 5664'e kısa mesaj gönderen abonelere, herhangi bir aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren tüm hasarlarıyla ilgili bilgileri, Tramer Trafik Sigortaları Bilgi merkezi veritabanı üzerinden kısa mesaj ile gönderiliyor. Servis kapsamında, hasar sorgusu için ''plaka numarası'', ''HASAR S boşluk şasi numarası'', ''HASAR M boşluk motor numarası''; kaza sorgusu için ''KAZA boşluk plaka numarası'', ''KAZA boşluk kimlik numarası'', ''KAZA boşluk TRAMER ihbar numarası''; poliçe sorgusu için ''TRAFİK boşluk plaka numarası'' veya ''KASKO boşluk plaka numarası'', ''TRAFİK S boşluk şasi numarası'', ''KASKO S boşluk şasi numarası'', ''TRAFİK M boşluk motor numarası'' veya ''KASKO M boşluk motor numarası'' yazarak, mağdur sorgusu için ''MAĞDUR boşluk kimlik numarası''; sigortalarım servisi için kimlik numarası, vergi numarası yazarak 5664'e gönderilmesi gerekiyor.

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