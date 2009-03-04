Avea yüzde 23 büyüdü, 12 milyon aboneyi aştı

Avea CEO'su Türktan, şirketin gelirlerinin 2008'de yüzde 24.2'lik artışla 2.1 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Avea yüzde 23 oranında büyüme ile 12.2 milyon aboneye ulaştı.



Avea'nın 2008 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan Avea CEO'su Cüneyt Türktan, son 3 yılda hem pazarda hızlı büyüdüklerini hem de toplam abone sayısını 2 katına çıkardıklarını ifade ederek, 2008'de toplam pazarın yüzde 7, Avea'nın ise yüzde 23 oranında büyüdüğünü kaydetti.



Şirket geliri esas alındığında ise, Avea'nın yüzde 24.2'lik artış ile 2008'de 2 milyar 113 milyon TL gelir elde etme başarısını gösterdiğini dile getiren Türktan, pazardan elde edilen gelir payını da yüzde 13.5'ten, yüzde 15.5'e yükselttiklerini bildirdi.



Türktan, 2008 yılında kazandıkları 2 milyon 280 bin net abone ile şu anda ''Türkiye'nin en çok tercih edilen'' operatörü olduklarını kaydetti.



Türktan şunları söyledi: ''Cep telefonu aboneleri, rakiplerimizden çok, bizimle olmayı ve bizde kalmayı tercih ediyor. Abone başına konuşma dakikalarını ve elde ettiğimiz abone başına gelir oranını rakiplerimizle karşılaştırdığımızda, 'Türkiye'nin en çok konuşturan operatörü' unvanımızı koruyoruz. Bununla birlikte numara taşınabilirliğinin tek kazananı Avea oldu. Çünkü 3 Mart 2009 tarihi itibariyle rakamlara baktığımızda 690 bin toplam abone ve 416 bin net abone ile en fazla kazanan operatör olduk ve birinci sıraya yerleştik.''



Avea olarak ürün, hizmet ve tarifeleriyle, yaptıkları altyapı yatırımlarıyla, ''Rakiplerinin takip ettiği operatör'' haline geldiklerini ifade eden Türktan, ''Avea'yı daha da ileri taşımak için tüm gücümüzle bizi tercih eden ve edecek tüketicilerin faydası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.



Türktan, 2008 yılında 465 milyon TL altyapı yatırımı yaptıkları, son 4 yılda yapılan yatırımların 1,3 milyar dolara ulaştığını aktararak, Türkiye nüfusunu kapsama oranının ve Edge kapsamasındaki yaygınlığın yüzde 95'in üzerine çıktığını söyledi.



3G sonrasında da Edge kapsamasındaki yaygınlığın, veri transferindeki sürekliliği artıracağını vurgulayan Türktan, 2009 yılında da altyapı yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti.



Abone sayısı 12.2 milyona çıktı



Toplantıda verilen bilgiye göre, Avea 2008'de 2007 yılına göre yüzde 23 oranında büyüme ile 12.2 milyon aboneye ulaştı. 2 milyon 280 bin net abone kazanan şirket, 2 milyar 113 milyon TL gelir ve yüzde 18,5 pazar payı elde etti.



Avea, 2007 yılına göre yüzde 46 artışla, 446 milyon TL operasyonel kar sağlarken, 2004-2008 yılları arasında 1.3 milyar dolarlık yatırım yaptı.

