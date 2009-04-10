Avea: Turkcell rekabeti bozuyor

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş, "Turkcell'in, şebeke içi ücretlerini ara bağlantı ücretlerinden çok düşük belirleyerek rekabeti bozduğunu" ileri sürdü.



Avea'dan yapılan yazılı açıklamada, "Turkcell tarafından yapılan, mobil pazarda rekabetin yüksek olduğu konusundaki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı" ifade edildi.



Turkcell'in şebeke içi ücretlerini ara bağlantı ücretlerinden çok düşük belirleyerek rekabeti bozduğu savunulan açıklamada, Türk Telekom'un davasında konu ettiği argümanların benzerleri için Avea'nın da ilgili mercilere pek çok başvurusu olduğu kaydedildi.



Turkcell'in AB seviyelerinin altında olduğunu iddia ettiği ara bağlantı ücretlerinin, düzenleyici kurumun konuya müdahalesinden önce Turkcell'in kendisi için belirlediği ara bağlantı ücretinin 4 katından fazla olduğu öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ara bağlantı ücretleri ile ilgili ilk düzenleme, Turkcell pazara girdikten 9 sene sonra 2003 yılında yapılmıştır; bu zamana değin Turkcell ara bağlantı ücretlerini dilediği gibi belirlemiştir. 1994–2001 yılları arasında 1,4 $-cent olarak uygulanmış olan çağrı sonlandırma ücretleri, 2001 yılında Aria'nın pazara girişiyle birlikte Turkcell tarafından 20 $-cent seviyesine çıkarılmıştır. Pazara yeni giren işletmeciler, pazara giriş yıllarında Turkcell'e yüksek ve simetrik çağrı sonlandırma ücretleri ödemek zorunda bırakılmışlardır."



Açıklamada, AB'de de önümüzdeki dönemde ara bağlantı ücretlerinin hızla düşürülmesinin planlandığı ve bu konudaki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.



Turkcell'in, kendi abonelerinin birbirlerini aramaları karşılığında ödeyecekleri perakende ücretleri (şebeke içi görüşme ücretleri), BTK tarafından kendisi için belirlenmiş olan toptan ücretten (çağrı sonlandırma ücretinden) çok daha düşük seviyelerde belirlediği ifade edilen açıklamada, "Bu fiyatlama stratejisi, Turkcell abonelerinin kendi şebekesi içinde mahkum olmasına sebep olmaktadır" görüşüne yer verildi.



Avea'nın açıklamasında, şunlar kaydedildi:



"Abonelerin iletişim ihtiyaçlarını özgürce karşılayabilmeleri amacıyla piyasaya sunduğumuz Türkiye'nin ilk ve tek 'Her Yöne Sınırsız' tarifesi ilk andan itibaren büyük bir beğeni ve taleple karşılanmıştır. Şirketimizin çok avantajlı ve ilgi gören 'Her Yöne Sınırsız' tarifesi ile artan ara bağlantı kapasite ihtiyacı Turkcell tarafından karşılanmamış olmasına rağmen şirketimiz ek maliyetleri göze alarak bu hizmeti sürdürmektedir. Bu örneklerde görüldüğü gibi Türkiye GSM pazarında etkin rekabetin sağlanması konusunda çalışmaların sürdürülmesi önem taşımaktadır."



