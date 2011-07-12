-AVEA MÜŞTERİ HİZMETLERİNE ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Avea Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat, Avea müşteri hizmetleri olarak vizyonlarının, yüksek kaliteli, hızlı, proaktif ve değer yaratan hizmet sunma olduğunu kaydetti. Avea açıklamasında, müşteri hizmetlerinin, Contact Center World tarafından düzenlenen ''2011'in En İyi Performans Sıralamaları'' organizasyonunda; ''En İyi Müşteri Hizmetleri'' ve ''En İyi Çağrı Merkezi'' kategorilerinde ödüllerine layık görüldüğü belirtildi. Avea Müşteri Hizmetleri olarak vizyonlarının, tüm kanallardan yüksek kaliteli, hızlı, proaktif ve değer yaratan hizmet sunarak müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak olduğunu belirten Avea Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat, organizasyona bu yıl ilk defa katılmış olmalarına rağmen en önemli iki kategoride EMEA Bölgesinin en iyi üç çağrı merkezinden biri olmanın memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Avea'nın dereceye girdiği ''En İyi Müşteri Hizmetleri'' ve ''En İyi Çağrı Merkezi'' kategorilerinde; müşteri memnuniyeti, müşteriye sunulan hizmet ve servisler, çalışan memnuniyeti, çağrı merkezinin performansı, teknolojik altyapı ve süreç yönetimi gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirmeler yapıldı.