-Avcı'yla yargılanmak istemediler İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasında, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile aynı mahkemede yargılanmak istemediklerini söyleyen tutuklu 3 sanık, duruşma salonundan çıkartıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. ''Örgüt üyeliği'' iddiasıyla yargılanan sanık Cemal Bozkurt, duruşmada söz alarak, Hanefi Avcı ile aynı mahkemede ve salonda yargılanmak istemediğini söyledi. Bozkurt, yargılandıkları davanın konusu olan ''Devrimci Karargah''ın, Hanefi Avcı ile ilgisi olmadığını ifade ederek, ''Buradaki devrimciler adına konuşuyorum. Kendisiyle aynı mahkemede yargılanmak istemiyoruz. Bu hukuk dışıdır. Kabul etmiyoruz'' dedi. Mahkeme Başkanı Nurettin Ak'ın, duruşmanın birlikte yapılması gerektiğini, isterse kendisinin çıkabileceğini söylemesi üzerine tepki gösteren Bozkurt, ''Ben çıkmayacağım, o çıkacak. Çıkmazsa bu duruşmanın yapılmasını engelleyeceğiz'' şeklinde konuştu. Bu arada söz alan Avcı, ''Savunmamı yaptıktan sonra çıkabilirim'' dedi. Davanın tutuklu sanıklarından Fatih Aydın da Hanefi Avcı'nın salondan çıkartılmasını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya kısa bir süre ara vererek, Cemal Bozkurt ve Fatih Aydın'ın duruşma salonundan çıkartılmasını kararlaştırdı. Aranın ardından söz alan sanık Ulaş Erdoğan, kendisinin de Hanefi Avcı ile aynı mahkemede yargılanmak istemediğini söyleyerek, ''Ben bir işkenceciyle birlikte yargılanmak istemiyorum. Bizim katillerle ne işimiz var'' dedi. Mahkeme başkanı Ak'ın, isterse çıkabileceğini söylemesi üzerine mahkemeden çıkmayı reddeden Erdoğan, salondan zorla çıkartıldı. Jandarmalar tarafından çıkartılırken slogan atan Erdoğan'a, salondaki bazı izleyiciler alkışla destek verdi.