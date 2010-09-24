Avcıya soruşturma açıldı!

T24 - Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Devrimci Karargâh örgütü üyesi bir kişiye ait cep telefonu hattıyla görüşmeler yaptığı iddiasıyla ifade vermeye çağrıldı



Yazdığı ‘Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat’ adlı kitabıyla haftalardır Türkiye’nin gündeminde olan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, ‘yasadışı örgüt üyesi bir isime ait telefon hattını kullandığı’ iddiasıyla ifadeye çağrıldı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden merkeze çekilen Hanefi Avcı’ya, savcılık tarafından ifadeye gelmesi yönünde tebligat yapıldı. Avcı’nın, İstanbul Emniyet’inin yürüttüğü operasyon kapsamında Devrimci Karargah Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir isime ait telefon hattıyla görüşmeler yaptığı iddia edilerek, bu konuda ifade vermeye çağrıldığı bildirildi. Avcı, tebligata uyarsa yarın ya da pazartesi günü Ankara Adliyesi’ne ifade vermeye gidecek.



Birkaç gün önce çıkan bir haberde, geçtiğimiz yıl Bostancı’da çıkan çatışmada öldürülen örgüt üyesi Orhan Yılmazkaya’nın evinde elde edilen parmak izleriyle başlatılan operasyonun kapsamında gözaltına alınan bir ismin, Hanefi Avcı ile ilişkili olduğu öne sürülmüştü. Ayrıca operasyon kapsamında Devrimci Karargah Örgütü üyesi olduğu iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan bir ismin, Avcı’nın kitabında dinlendiğini söylediği telefon hattının gerçek sahibi olduğu bildirilmişti.



Hanefi Avcı, kitabında kendisinin kullandığı ve kimsenin bilmediği telefonun IMEI numarası üzerinden aylardır dinlendiğini yazmıştı. Hanefi Avcı, dinleme olayını “Sadece 2 kişinin konuştuğu bir telefonun tespit edilmesiyle dinleme başlamış. IMEI numarası üzerinden mahkeme kararı alınarak dinleme yapılmış. Yasadışı terör örgütü elemanı gibi gösterilerek dinlendim” diye anlatmıştı. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi’nin Hanefi Avcı’yı, Bostancı’da çıkan çatışmada öldürülen Orhan Yılmazkaya’nın üyesi olduğu Devrimci Karargah örgütü kapsamında mahkeme kararıyla dinlediği ortaya çıktı. Hattın sahibi olduğu öne sürülen ismin ve gözaltına alınan diğer kişilerin sorguları ise devam ediyor.







