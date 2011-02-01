-AVCI'YA BİR HAKARET DAVASI DAHA AÇILDI ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, ''Haliç'te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu ile İstanbul'da kurulu bir şirketin yetkilisi Muharrem Polat'a ''hakaret'' ettiği gerekçesiyle üç davada yargılanmasına başlandı. Avcı hakkında, kitabında ismi geçen ve sigortacılık yaptığı bildirilen ''Osman Hilmi Özdil'e hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu'' iddiasıyla yeni bir dava daha açıldı. Davalar, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Avcı hakkında, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında Yılmazer'e karşı ''kamu görevlisine, görevinden dolayı yayın yoluyla hakaret'' ve ''iftira'' suçlarıyla açılan ve 2 yıl 8 aydan 8 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen davanın duruşmasına Avcı'nın avukatı Fidel Okan ile Yılmazer'in avukatı Seyfettin Uzunçakmak katıldı. Duruşmada Yılmazer'in avukatı, müvekkili adına katılma talebinde bulundu. Avcı'nın avukatı Okan ise müvekkili hakkında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 6 dava bulunduğunu belirtti ve bu nedenle savunmasının huzurda alınmasını talep etti. Yargıç Avni Mis, Cumhuriyet Savcısının da görüşü doğrultusunda Yılmazer'in avukatının katılma talebini kabul etti, Avcı'nın savunmasını mahkeme huzurunda yapması talebini ise ''savunmasının talimatla alındığı'' gerekçesiyle reddetti. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi. -ORAKOĞLU'NUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU DAVA- Avcı'nın, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu'na ''yayın yoluyla hakarette bulunduğu'' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına da avukatı Fidel Okan ile Orakoğlu'nun avukatı İsmail Aydos katıldı. Orakoğlu'nun avukatı Aydos, müvekkilinin gelecek celse hazır olacağını ifade etti. Avcı'nın avukatı ise müvekkilinin huzurda dinlenmesi talebini tekrarladı. Avukat Okan, müvekkilinin talimat ifadesinin henüz ulaşmadığına dikkati çekerek, ''İstanbul'a müvekkilimin ifadesi için talimat yazılmışsa da, savunmasını huzurda yapmasını istiyoruz. Müvekkilime, konunun aydınlatılması için bizim de sorularımız olacak. Savunma hakkının kısıtlanmaması için müvekkilimin Ankara'ya naklini talep ediyorum'' dedi. Yargıç Mis, ara kararında, Avcı'nın mahkemede dinlenmesi talebini reddetti. Orakoğlu adına katılma talebinin kabulüne karar veren Mis, sanık ve şikayetçinin beyanının alınması için duruşmayı erteledi. Bu davanın iddianamesinde Avcı hakkında 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. -ŞİRKET YETKİLİSİNİN MAĞDUR OLDUĞU DAVA- Kitaptaki ifadelerle bir şirketin yetkilisi olan ve ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçlamasıyla Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Muharrem Polat'a karşı ''hakaret'' ile ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlarını işlediği gerekçesiyle Avcı hakkında açılan davanın duruşmasına da sanık avukatı Okan katıldı. Avukat Okan, müvekkilinin huzurda dinlenmesi yönündeki talebini yineledi. Yargıç Mis, ara kararında, bu talebi reddederken, Avcı ile mağdur Polat'ın beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi. -AVCI'YA ''ÖZDİL'E İFTİRA VE HAKARETTEN'' DAVA- Öte yandan, Avcı hakkında, kitabında ismi geçen ve sigortacılık yaptığı bildirilen ''Osman Hilmi Özdil'e hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu'' iddiasıyla yeni bir dava daha açıldığı öğrenildi. Avcı, bu dava kapsamında da Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.