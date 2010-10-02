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AVCI'NIN MÜŞTEKİ OLARAK İFADESİ ALINDI İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2010 00:24

-AVCI'NIN MÜŞTEKİ OLARAK İFADESİ ALINDI İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Silivri Adliyesinde ''müşteki'' olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. Kaldığı Silivri 4 No'lu Cezaevinden Silivri Adliyesine getirilen Avcı'nın, kaleme aldığı ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabıyla ilgili olarak çeşitli adliyelere yaptığı müracaatlar kapsamında ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdiği kaydedildi. Avcı'nın ifadesinin, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta tarafından yaklaşık 1 saatte alındığı belirtildi.

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