-AVCI'NIN ERGENEKON'DAN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' davası kapsamında tutuklu olan ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalarda ele geçirilen belgelere ilişkin de ''Ergenekon terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verilen eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın bu suçtan tutukluluğuna itiraz edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Avcı'nın avukatı Armağan Gayretli, Avcı'nın tutuklanması kararı veren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sundu. Avukat Gayretli dilekçede, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de ele geçirilen belgelere ilişkin, ''Ergenekon terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verilen müvekkili Avcı'nın bu suçtan tahliye edilmesini istediklerini bildirdi. Avcı'nın itirazı, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından değerlendirecek. ''Devrimci Karargah Örgütü'' davası kapsamında, 28 Eylül 2010 tarihi itibarıyla tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Cezaevinden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Avcı, 14 Mart'ta ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesince ''Ergenekon terör örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanmıştı.