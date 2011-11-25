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Dünya

Avcılık tarihinde 'derin' keşif

Doğu Timor'da bir mağarada bulunan ton balığı ve diğer derin deniz balıklarına ait...

25 Kasım 2011 02:00

T24 - Doğu Timor'da bir mağarada bulunan ton balığı ve diğer derin deniz balıklarına ait kalıntılar, insanların 42 bin yıl önce bu balıkları avlayabildiğini gösterdi.

İnsanların 42 bin yıl önce ton balığı, köpek balığı ve ıskarmoz (deniz turnası) gibi derin deniz balıklarını avlayabildikleri ortaya çıktı. 

İnsan beslenmesine balığın girişi 1,9 milyon yıl öncesine dayansa da erken dönem balıkçılar göller ve akarsularda, tekne ya da karmaşık aletlere ihtiyaç duymadan avlanıyorlardı.

Doğu Timor'da bir mağarada bulunan ton balığı ve diğer derin deniz balıklarına ait kalıntılar, insanların 42 bin yıl önce bu balıkları avlayabildiğini gösterdi.

Balık kalıntılarının dışında aynı bölgede ayrıca 16 ila 23 bin yıl öncesine tarihlenen kemik balık oltaları da bulundu. Oltaların kesinlikle okyanus balıkçılığı için kullanıldığı ancak hangi türlerin avlandığının bilinmediği kaydedildi.

Araştırma sonuçları, insanların o dönemde denizden faydalanmak için yeterli teknolojik ve zihinsel gelişimde olduklarını ortaya koyuyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden arkeolog Sue O'Connor liderliğindeki ekibin yaptığı araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.


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