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Avcılar'daki yangın kontrol altına alındı

Cansel KİRAZ - Alper KORKMAZ -  İstanbul (DHA) - AVCILAR'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

18 Ağustos 2018 15:40

Cansel KİRAZ - Alper KORKMAZ -  İstanbul (DHA) - AVCILAR\'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi\'ndeki 4 katlı tekstil firmasına ait iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.
Elektrik panosundan kaynaklandığı belirtilen yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. 

(FOTOĞRAF)

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