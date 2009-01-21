Avcılar’daki şehir eşkiyası yakalandı

İstanbul Avcılar’da gece polis kılığında bastıkları müzikholdan C.K’yı kaçırarak tecavüz eden beş kişiden, eşini de öldürdüğü ortaya çıkan Cihangir Nurçin yakalandı.



İstanbul Avcılar'da Esen-2 adlı gece kulübüne geçen ağustos ayında polis yelekleri ve tepe lambalı iki araçla gelen beş kişinin gerçekleştirdiği baskına katıldığı ve eşi Derya Nurçin'i öldürdüğü iddiasıyla aranan Cihangir Nurçin'in yakalanması için çok yönlü soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gerçekleştirilen soruşturma kapsamında aranan Cihangir Nurçin, Kumkapı'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.



Kaçırılarak tecavüze uğradığı iddia edilen C.K, gözaltına alınan beş kişiden sadece Yusuf K. ile Cesim G.'nin kendisine tecavüz ettiğini, bunların dışında bir üçüncü kişinin olduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis, C.K'nin üçüncü kişi olduğunu resimlerle teşhis ettiği Cihangir Nurçin'i aramaya başladı. Bu arada olayla ilgili adliyeye sevk edilen Yusuf K. ile Cesim G.'nin aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Eşini de öldürmüş



Ayrıca, Cihangir Nurçin'in Ağrı'da kendisini terk ederek İstanbul'daki akrabalarına gelen iki çocuk annesi eşi Derya Nurçin'le 28 Mayıs 2008'de Ümraniye'deki bir evde konuşmak üzere buluştuğu ve ardından genç kadını silahla ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Daha sonra olaya intihar süsü vermek için silahı Derya Nurçin'in yanına bırakarak olay yerinden ayrıldığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Cihangir Nurçin, Ümraniye Adliyesi'ne sevk edildi.