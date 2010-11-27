-AVCILAR'DAKİ KAVGADA 15 YARALI İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Avcılar'da meydana gelen kavgada 15 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan bir binada, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle yatıştırılan kavgada, 15 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanarak, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya karıştıkları gerekçesiyle bazı kişiler gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Bu arada, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2608 Sokak'ta bulunan bir binanın elektrik kofrasının patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, binaya yayılmadan söndürüldü. Olay sırasında binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin kurduğu merdiven sistemiyle kurtarıldı. Duman etkilenen Nazım Natif Urgan ve Emine Koç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Avcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.