AVCILAR'DAKİ 10 İLKOKULDA 1081 ÇOCUĞA ÜCRETSİZ OYUN TERAPİ VERİLDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

İstanbul Kalkınma Ajansı\'nın (İSTKA) destek vermesi üzerine Türkiye\'de ilk olduğu belirtilen uygulama ile Avcılar\'daki 10 okulda oluşturulan oyun odalarında \'dezevantajlı\' ailelerin 4- 12 yaşındaki 1081 çocuğuna ruhsal ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 3 bin 252 terapi seansı verildi. stanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci\'nin projeyi çok beğendiği il geneline yayılması için karar alacaklarını söylediği belirtildi.

Avcılar Kaymakamlığı bünyesinde görevli klinik psikolog Melek Turan tarafından hazırlanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Avcılar Kaymakamlığı\'nın onay verdiği \'Benim oyunum, benim terapim\' adı verilen proje İSTKA tarafından kabul edilirken Avcılar\'da belirlenen 10 ilkokulda içi oyuncaklarla dolu oyun terapi odaları oluşturuldu. Rehber öğretmenler 4-12 yaşındaki \'dezavantajlı\' olarak nitelendirilen şimdiye kadar 1081 çocuğa 45\'er dakikalık 5 seans oyun terapi uyguladı.

\'Benim Oyunum, Benim Terapim\' projesi ile ilgili bilgi veren Melek Turan, yetim, öksüz ya da madde kullanmış, travma atlatamamış, içe kapanık, aşırı duygusal, davranış sorunları olan öğrencileri velilerinin onayı ile 10 okuldaki oyuncaklarla dolu terapi odalarına aldıklarını söyledi. Turan, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Emin Engin\'in sürekli kendilerine destek verdiğini kaydederken oyun terapi odasına alınan çocuğun içindeki eğilimi özgürce dışa vurmasını sağladıklarını bu boyla onu rahatlatarak psikolojik sorunlarını tespit edebildiklerini söyledi. Turan bu projenin bütün İstanbul, hatta Türkiye\'ye yayılmasını arzu ettiklerini belirtirken, aralarında klinik psikologların da bulunduğu 10 psikolojik danışman ve rehber öğretmene 1 ay boyunca; oyun terapisi, travma ile baş etme ve EMDR Tekniği, çocuklarla klinik görüşme ve değerlendirme, çocuk psikopatolojisi eğitiminden geçirildiğini söyledi. Melek Turan, şöyle dedi:

\"Devlet okullarındaki 5 seanstan ilkine öğrencinin anne ve babası da dahil ediliyor. Oyuncaklar ve oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini açığa çıkarıyor. Dışarıda böyle bir terapinin her bir seansı en az 250 TL. Şimdiye kadar verilen 3 bin 252 seansın her birinin 250 TL olduğunu düşünürseniz bunun dışarıdaki maliyeti 812 bin 500 TL\'yi bulur. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile dün görüşüp projeyi anlattık. Çok beğendiğini ve il genelinde uygulanması için çalışacaklarını söyledi.\"

Görüntü Dökümü:

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-Okullardaki oyun terapi odalarından görüntüler

-Oyuncaklardan görüntüler

-Çocuklardan görüntüler

-Psikolojik danışman Betül Güldü proje ile ilgili bilgi verirken

