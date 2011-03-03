-AVCILAR'DA YANAN ARAÇTAN CESET ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Avcılar'da yanan bir otomobilin ön koltuğunda ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, Firuzköy Korutürk Caddesi Gölyolu üzerinde yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme işleminin ardından yaptıkları incelemede, otomobilin ön sağ koltuğunda bir ceset olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinde, cesedin orta yaşlardaki bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil içinde ve çevrede araştırma yaparken, olayın bir cinayet olup olmadığı konusunda soruşturma başlatıldı.