T24 LogoT24 Logo
Gündem

AVCILAR'DA YANAN ARAÇTAN CESET ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

03 Mart 2011 11:30

-AVCILAR'DA YANAN ARAÇTAN CESET ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Avcılar'da yanan bir otomobilin ön koltuğunda ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, Firuzköy Korutürk Caddesi Gölyolu üzerinde yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme işleminin ardından yaptıkları incelemede, otomobilin ön sağ koltuğunda bir ceset olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinde, cesedin orta yaşlardaki bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.  Olay yeri inceleme ekipleri, yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil içinde ve çevrede araştırma yaparken, olayın bir cinayet olup olmadığı konusunda soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24