Avcılar’da üst geçidin yıkılmasına sebep olan tankerin şoförü tutuklandı

Avcılar ilçesinde D-100 Karayolu Edirne istikametinde damperi açık şekilde trafikte seyrederken üst geçide çarpan tankerin sürücüsü Ekrem Cebeci, 1 kişinin öldüğü olayın ardından gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Cebeci sevkedildiği mahkemece taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen sürücünün Avcılar Polis Merkezi'nde ifadesi alındı. Sorgusu tamamlanan Cebeci adliyeye sevk edildi. Cebeci, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Avcılar ilçesinde dün damperi açık ilerleyen tankerin çarptığı üst geçit çökmüştü. Yoldan geçmekte olan minibüsün şoförü Yusuf Kaya hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Kaya toprağa verildi

DHA'da yer alan habere göre kazada hayatını kaybeden Yusuf Kaya ise ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

38 yaşında vefat eden Yusuf Kaya'nın cenazesi saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece Yeni Mezarlık Gasilhanesi'nden ağabeyi Seyfi Kaya ve akrabaları tarafından alındı. Kaya'nın cenazesi Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hacı Ali Akyazıcı Camii'ne getirildi. Cenaze törenine başta Kaya'nın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları olmak üzere Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende taziyeleri Yusuf Kaya'nın ağabeyi Seyfi Kaya, annesi Fadime Kaya ile ablaları Emine Oruç ve Kezban Aslan tarafından kabul edildi. Almanya'da yaşayan ve vefat haberini alır almaz İstanbul'a gelen Seyfi Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü yaşadığını dile getirdi. Konuşmakta zorluk çeken ağabey Kaya, meydana gelen kazanın normal bir kaza olmadığını dile getirdi.

"Dünyamız yıkıldı"

Ayakta durmakta güçlük çeken anne Fadime Kaya ise oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı anne, olayı haberlerde öğrendiklerini belirterek, "Kazayı televizyonda izlerken kızım aracı tanıdı, dünyamız yıkıldı. Sonra telefonla aradık ancak çaldığı halde cevap vermiyordu. Melek gibiydi. Doyamadım oğluma" diye konuştu.

"Bu dersler bitmiyor"

Öte yandan cenazeye katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yusuf Kaya'nın 1990'lı yıllarda 7 yıl kendi şirketinde çalıştığını ifade etti. İnsan hayatının ucuzlatılmaması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "Bazen bir yol inşaatı yapılıyor. Onlarca insan ölüyor ancak kimse kimseden hesap sormuyor. Bu anlamda yöneticisinden herkese vatandaşların duyarlı olma sorumluluğu vardır. Bu bize ders olsun diyeceğim ancak bu dersler de bitmiyor. İnşallah bu son olur" ifadelerini kullandı.

Yusuf Kaya için cenazeye katılanlardan helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kaya'nın cenazesi Yakuplu Mezarlığı'nda defnedildi.