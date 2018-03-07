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Avcılar'da trafik kazası: 6 yaralı

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Avcılar D - 100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yenibosna - Kıraç seferini yapan midibüsteki 6 yolcu yaralandı

07 Mart 2018 19:41

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Avcılar D - 100 Karayolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yenibosna - Kıraç seferini yapan midibüsteki 6 yolcu yaralandı.
Kaza, D- 100 Karayolu Avcılar Gümüşpala Mevkii saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, Midibüs ve otomobil, trafiğin bir anda yavaşlamasıyla birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardan olan Yenibosna-Kıraç seferini yapan midibüsteki 6 yolcu yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin bir şeridi kapatarak trafiği kontrollü olarak sağlamasının ardından trafik normale döndü.
Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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