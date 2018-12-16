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AVCILAR'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI (1)

*Aydınlatma direğine çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı

16 Aralık 2018 16:21

*Aydınlatma direğine çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Avcılar\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı, yaralılar ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Genel ve detaylar 

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