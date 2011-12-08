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Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır 11 yaralı İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2011 03:04

-Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır 11 yaralı İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Avcılar'da kontrolden çıkan halk otobüsünün metrobüse çarpması sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.   Yenibosna-Hadımköy seferini yapan 34 GF 5107 plakalı halk otobüsü, Topkapı istikametinde ilerlerken Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında kontrolden çıkıp, korkulukları aşarak, karşı yönden gelen Muzaffer Akbaba (38) yönetimindeki metrobüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Kazada, metrobüs sürücüsü Akbaba ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılardan Muhammed İsmail Kepez'in (24) Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.  Diğer yaralılar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.   Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika çift yönlü olarak trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.  Her iki araçta maddi hasara yol açan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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