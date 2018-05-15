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Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı

15 Mayıs 2018 06:33

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR\'da henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. 
Kaza, D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametine meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 35 KA 179 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat sürelik çalışmayla araçta sıkışan sürücü B.Y.\'yi yaralı olarak kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan B.Y. ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
(FOTOĞRAFLI)

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