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Avcılar'da tekstil deposunda yangın

İstanbul'un Avcılar ilçesinde E-5 yanyol üzerinde bulunan bir tekstil firmasının deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı

21 Ekim 2014 01:27

Michelle Demishevich

Şükrübey metrobus istasyonunun karşısındaki binanın zemin katında başlayan yangın İstanbul Büyükşeiır Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

Deponun bulundugu binanın üst katlarında yaşayan bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle polis yardımıyla dışarı çıkartıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren söndürme çalışmaları yangının kontrol altına alınmasıyla sona erdi. 

İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, saat 21:00 civarında başlayan yangında can kaybının yaşanmadıgı ancak depoda bulunan tekstil ürünlerinin tamamının zarar gördüğü belirtildi.

 

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