-AVCILAR'DA OLAYLI BİNA YIKIMI: 13 YARALI İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Avcılar'da kaçak yapıldığı gerekçesiyle bir binayı yıkmak için gelen ekiplere mahalle sakinlerinin direnmesi sonucu çıkan arbedede, 7 polis ile 6 zabıta memuru yaralandı. Kaçak yapıldığı anlaşılan Yeşilkent Mahallesi Okul Caddesi 137. Sokak 3 numaradaki 5 katlı binanın yıkımını gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen zabıta ve polis ekiplerine, bina sakinleri kiremit ve taş attı. Mahalle sakinlerinin de binada yaşayanlara destek verdiği olayda, bazı kişilerin bıçakla polis ve zabıta ekiplerine direnişi sürdürdükleri, güvenlik kuvvetlerinin de biber gazı ile gruba müdahale ettiği görüldü. Yaşanan arbede sırasında 7 polis ile 6 zabıta memuru yaralanarak, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin 13 kişi de gözaltına alındı. Polisin desteğindeki zabıta ekiplerinin binayı yıkma girişimi ile mahalle sakinlerinin direnişi sürüyor. Bu arada, belediye ekiplerinin bir hafta önce de aynı binayı yıkmak istediği, ancak engellemeler nedeniyle yıkımın bugüne ertelendiği öğrenildi.