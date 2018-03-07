Avcılar'da kaçak içki operasyonu:2 gözaltı

Çağatay KENARLI - Ersan SAN- İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA düzenlenen operasyonda önceden kullanılan ve tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri atıl yerlerde üretilen biraların önceden toplanan fıçılara doldurarak eğlence mekanlarına satıldığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmalarla bira fıçılarının Avcılar Necip Fazıl Kısakürek Caddesi\'nde bir depoda bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Polis yaptığı baskında 2 şüpheliyi gözaltına alırken, depoda önceden kullanıldığı ve tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi. Polis ekiplerinin depodaki çalışmaları devam ediyor.

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