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AVCILAR'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

  * Tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi Haber: Çağatay KENARLI Kamera: Ersan SAN- İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen operasyonda önceden kullanılan ve tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 5

07 Mart 2018 18:53

 

* Tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi

Haber: Çağatay KENARLI Kamera: Ersan SAN- İSTANBUL DHA
İstanbul\'da düzenlenen operasyonda önceden kullanılan ve tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri atıl yerlerde üretilen biraların önceden toplanan fıçılara doldurarak eğlence mekanlarına satıldığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmalarla bira fıçılarının Avcılar Necip Fazıl Kısakürek Caddesi\'nde bir depoda bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Polis yaptığı baskında 2 şüpheliyi gözaltına alırken, depoda önceden kullanıldığı ve tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi. Polis ekiplerinin depodaki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Bira fıçıları
-Polisin incelemesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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