Avcılar'da erkek cesedi bulundu

Avcılar'da bir apartmanın bahçesinde ceset bulundu. Üzerinden Özkan E. adına kimlik çıktı.
Avcılar Merkez Mahallesi’nde sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçe girişinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Söz konusu adrese giden 112 ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı, şerit çekerek incelmelerde bulundu. Yapılan inlemelerde cesedin 49 yaşındaki Özkan E.’ye ait olduğu belirlendi.
İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.