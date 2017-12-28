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AVCILAR'DA DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA) Avcılar'da, deniz açıklarında erkek cesedi bulundu

28 Aralık 2017 21:04

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)
Avcılar\'da, deniz açıklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Denizköşkler Mahallesi\'nde sahilde yürüyüş yapanlar, deniz yüzeyinde ceset gördü. Bunun üzerine çevredekiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Dalgıç polisler, denize girerek erkek cesedini çıkardı. Ceset daha sonra polis ekipleri tarafından incelendi. Kimliği belirsiz cesedin, uzun süre denizde kaldığı tahmin ediliyor. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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- Deniz kıyısındaki meraklı vatandaşlardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Deniz polisinden detaylar
-Dalgıç polislerin denize atlaması
-Cesedin çıkarılması
-Polis ekiplerinin cesedi incelemesinden görüntü
-Detaylar
 
 


 

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