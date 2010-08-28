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AVCILAR'DA CİNNET CİNAYETİ İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 21:06

-AVCILAR'DA CİNNET CİNAYETİ İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Avcılar'da cinnet getiren bir kişi, biri çocuk 4 kişiyi tabancayla öldürdü.  Alınan bilgiye göre, Mustafa Ş, Tahtakale Mahallesi Yoliçi Caddesi üzerinde karşılaştığı sevgilisi olduğu ileri sürülen kadının damadı ile 6 yaşındaki torununa tabancayla ateş açtı. Daha sonra aynı mahallede bulunan Nar Sokak'taki binaya giden Mustafa Ş, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadın ile kızını da vurdu.  Biri çocuk 4 kişi olay yerinde ölürken, şüpheli kaçtı.  Polis ekipleri, her iki olay yerinde inceleme başlattı.  

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