-AVCILAR'DA CİNNET CİNAYETİ İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Avcılar'da cinnet getiren bir kişi, biri çocuk 4 kişiyi tabancayla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ş, Tahtakale Mahallesi Yoliçi Caddesi üzerinde karşılaştığı sevgilisi olduğu ileri sürülen kadının damadı ile 6 yaşındaki torununa tabancayla ateş açtı. Daha sonra aynı mahallede bulunan Nar Sokak'taki binaya giden Mustafa Ş, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadın ile kızını da vurdu. Biri çocuk 4 kişi olay yerinde ölürken, şüpheli kaçtı. Polis ekipleri, her iki olay yerinde inceleme başlattı.