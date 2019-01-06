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AVCILAR'DA ARANMASI BULUNAN KİŞİLERE OPERASYON: 28 GÖZALTI

  Haber-Kamera: İSTANBUL, (DHA) Avcılar'da 79 adrese operasyon düzenlendi

06 Ocak 2019 14:53

 

Haber-Kamera: İSTANBUL, (DHA)
Avcılar\'da 79 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aranma kaydı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.  
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde aranma kaydı olan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında 4 Ocak tarihinde 79 adrese baskın yapıldı. Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu  \"uyuşturucu madde kullanmak\", \"uyuşturucu madde ticareti yapmak\", \"resmi belgede sahtecilik\", \"dolandırıcılık\", \"kasten yaralama\", \"hırsızlık\" ve ‘aile içi şiddet’ suçlarından aranan 28 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 28 kişiden 11 çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

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