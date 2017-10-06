Avcılar'da 2.2 kilo eroin ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 2 kilo 200 gram eroin ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmada, Firüzköy Mahallesi Deliorman Parkı yakınlarında uyuşturucu satıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, ‘Fişek’ olarak tanımlanan içime hazır 5 paket halinde eroin bulunurken araçtaki Y.E.S., S.Ç. ve S.S. gözaltına alındı. S.Ç.’nin oturduğu Esenyurt İlçesi’ndeki İncirtepe Mahallesi’ndeki evinde 13 ‘Fişek’ daha bulundu. S.Ç.’nin Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesi’ndeki evinde ise 3 pompalı tüfek, 80 dolu kapsül, 1 Kalaşnikof mermisinin yanı sıra 2 kilo 200 kilo eroin 38 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 30 tabanca mermisi, 9.19 milimetre çapında 7 dolu fişek ve boş şarjör ele geçirildi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.



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