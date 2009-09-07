Avcılara, ‘Dikkuyruk’ uyarısı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir Adızel, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuş türleri arasında bulunan Dikkuyruk'un korunması için uyarılarda bulundu.



Dikkuyruk'un dünyada sayısının 11- 12 bin civarında kaldığını, Kelaynaklar gibi değerli olduğunu belirterek, özellikle avcıları bu kuşları avlamamaları konusunda uyardı.



Kuş çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında bulunan Türkiye’de koruma altında bulunan Dikkuyruklar, üreme için Van'ın sazlıklarına geldi. Kış aylarında daha çok Burdur'da konaklayan Dikkuyruklar, yaz mevsimiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında bulunan sulak arazilere dağılıyor. YYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir Adızel, Dikkuyruk'un Van'da da çeşitli sazlıklarda çok az görülebildiğini belirterek, “Bütün bilimsel kaynaklarda Dikkuyruklar, Kelaynaklar gibi dünyada nesli tükenmek üzere olan türler arasındadır. Dünyada yaklaşık 11- 12 bin civarında kalmış bir türdür. Kış boyunca Türkiye'de sadece Burdur'da bulunurlar. Sonra Türkiye'nin her yerine yayılıp ürerler. Üreme alanlarından bitanesi de Erçek Gölü'nün etrafında bulunan sazlıklardır. Bundan dolayı nesli türkenmek üzere olan bu kuşlara karşı kuş gözlemcileri ve avcılar daha duyarlı ve dikkatli olmalıdırlar. Aksi taktirde bu kuşları önümüzdeki zamanlarda göremeyebiliriz” dedi.





