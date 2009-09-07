Avcılara, ‘Dikkuyruk’ uyarısı

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|VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özdemir Adızel, nesli tükenme tehlikesiyle
karşı karşıya olan kuş türleri arasında bulunan Dikkuyruk'un korunması için
uyarılarda bulundu.
Dikkuyruk'un dünyada
sayısının 11- 12 bin civarında kaldığını, Kelaynaklar gibi değerli olduğunu
belirterek, özellikle avcıları bu kuşları avlamamaları konusunda
uyardı.
Kuş çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında
bulunan Türkiye’de koruma altında bulunan Dikkuyruklar, üreme için Van'ın
sazlıklarına geldi. Kış aylarında daha çok Burdur'da konaklayan Dikkuyruklar,
yaz mevsimiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında bulunan sulak arazilere
dağılıyor. YYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Özdemir Adızel, Dikkuyruk'un Van'da da çeşitli sazlıklarda çok az
görülebildiğini belirterek, “Bütün bilimsel kaynaklarda Dikkuyruklar,
Kelaynaklar gibi dünyada nesli tükenmek üzere olan türler arasındadır. Dünyada
yaklaşık 11- 12 bin civarında kalmış bir türdür. Kış boyunca Türkiye'de sadece
Burdur'da bulunurlar. Sonra Türkiye'nin her yerine yayılıp ürerler. Üreme
alanlarından bitanesi de Erçek Gölü'nün etrafında bulunan sazlıklardır. Bundan
dolayı nesli türkenmek üzere olan bu kuşlara karşı kuş gözlemcileri ve avcılar
daha duyarlı ve dikkatli olmalıdırlar. Aksi taktirde bu kuşları önümüzdeki
zamanlarda göremeyebiliriz”
dedi.