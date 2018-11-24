Avcılar tarafından vurulan karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da avcıların vurduğu karaca, veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salındı.
Bartın merkeze bağlı Boğazköy köyünün yakınındaki ormanlık alanda yaralı karacayı gören köylüler yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı kamyonetle alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Avcıların ateş açması sonucu arka sağ bacağından yaralanan karacaya tedavi uygulandı. 3 yaşındaki karaca tedavisinin ardından doğaya salındı.
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