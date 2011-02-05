Avcı'lar sanık sandalyesinde

T24 - Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da sanıkları arasında olduğu “Devrimci Karargah Örgütü” iddianamesi kabul edildi. Hanefi Avcı için 51 yıl hapis talep eden savcı, eşini de “vahim silah bulundurmak” iddiasıyla suçladı ve 12 yıl ceza istedi.



Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın da sanıkları arasında olduğu “Devrimci Karargah” örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Vatann gazetesinde yer alan haber şöyle:



120 sayfalık iddianamede 20 numaralı sanık olarak gösterilen Avcı için 51 yıla kadar hapis istendi.





Oy birliği ile



Mahkeme heyeti, iddianameyi oy birliği ile kabul etti. İddianamenin kabulü ile birlikte alınan ara karar gereğince davanın ilk duruşmasının 13 ve 15 Nisan 2011’de yapılmasına, ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen “Devrimci Karargah Örgütü” davası dosyasının bir örneğinin dijital ortamda istenmesine karar verdi. Heyet 22 sanıklı davanın 14 tutuklu sanığının tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi. İşte dün kabul edilen iddianameden bazı başlıklar:





‘CEMAATÇİ POLİSLER DİNLİYOR’



‘’Hanefi Avcı, Necdet Kılıç ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ‘Necdet’in, savcılığa dilekçe vermesi gerektiğini belirtmiştir. Hakkında dinleme ile ilgili yeni bir karara ulaştığını, telefonun Necdet Kılıç’ın üzerine olmasına rağmen dinlemenin başkasının adına alındığını anlatmıştır. Bunu yapanların İstanbul İstihbarat Şubesi olduğunu, dinleme harici takip de yaptıklarını, takibi yapanların normal polis olmadığını, cemaatin adamları olduğunu, bunu da dilekçesinde belirtmesi gerektiğini söylemiştir. Mahkeme kararını usulsüz olarak elde ettiği ve Devrimci Karargah terör örgütü şüphelisi Necdet Kılıç ile bunları paylaştığı anlaşılmıştır.’’





ERGENEKON’U SABOTE ETMEK



“Gizli tanık Son Tezgah şunları kaydetti: “Örgütün, Ergenekon soruşturmasıyla ilişkileri açığa çıkarak yıpranan terör örgütlerinden kopan kitleleri toplamak için eylemlere başlamıştır. Eskimiş yüzler tasfiye edilerek ülkede akan kanın devam etmesini istiyorlar. Türkiye’de bu aşamadan sonra yapılacak şiddet içerikli terör eylemlerinin tek bir amacı olabilir, o da yapılan Ergenekon soruşturmasını sabote etmektir.”



SAHTE KİMLİK GÖREV DEĞİL



“Avcı’nın ikametinden ele geçirilen ve üzerinde şüpheliye ait resimlerin bulunduğu pasaport, sürücü belgesi ve nüfus cüzdanları asıllarına uygun olarak düzenlenmiş, herhangi bir görev ve resmi amaçla kendisine verilmediği ve mevcut hali ile belirtilen belgelerin sahte olarak şüpheli tarafından kullanıldığı ve saklandığı kanaatine varılmıştır.





BAŞKASININ TELEFONU



“Teknik çalışmalar sonucu tespit edilen ve illegal örgütlerin gizlilik kurallarına uygun bir şekilde birebir kullanılan Ceyhun Ünlü adına kayıtlı 0531...... 92 nolu telefonun, Avcı tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır.”





Örgüt üyesine 39, Avcı’ya 51 yıl hapis



İddianamede, Hanefi Avcı’nın “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması, bulundurulması, Yargı görevini yapanı etkileme, Gizliliğin ihlali, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, terör örgütü mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım etmek, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddialarından 21 yıldan 51 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. Avcı’nın kullandığı telefon hattının sahibi olduğu öne sürülen Nejdet Kılıç’a ise, “Örgüt üyesi olmak, bıçak bulundurmak” iddialarından 9 yıldan 18 yıl kadar ceza istendi. Sanıklardan Ulaş Bayraktaroğlu’nun “örgüt üyesi olmak ve molotof atma” iddialarından 39 yıl diğer sanıklara da çoğu örgüt üyeliğinden 15 ile 30 yıl arasında hapis cezaları talep edildi.





4 aydır tutuklu



Avcı, “Haliçte Yaşayan Simonlar-Dün Devlet Bu Gün Cemaat” kitabının yayımlanmasının hemen ardından 29 Eylül 2010’da Ankara’da gözaltına alınarak Silivri Cezaevi’ne konuldu.





