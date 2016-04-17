Avcılar'da metrobüsü kapattıran 'şüpheli cisim' termos çıktı

Avcılar'da geçtiğimiz gün küçük çapta patlama meydana gelen metrobüs durağında "şüpheli cisim" heyecanı yaşandı. Saat 11.00 sıralarında duraktaki çöp kutusunun yanındaki termosu gören görevliler durumu polis bildirdi.

Polis ekipleri durağa gelerek önlem aldı. Durak kapatılırken durum uzman ekiplere bildirildi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, uzman ekipler beklenirken durağa kimse sokulmadı, metrobüs seferleri ise tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



Durağa gelen uzman ekibin incelemesi sonrası termosun içinde su olduğu belirlendi. Termosun bozulması nedeniyle bir kişi tarafından buraya bırakıldığı belirlendi. İncelemenin ardından durak açıldı, seferler normale döndü.