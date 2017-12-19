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Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne alınan 10 araç hizmete sokuldu, her mahalleye 3 devriye

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosu ile birlikte araç filosu da güçlendirilirken her mahalledeki devriye gezen araç sayısı 3'e çıkarıldı

19 Aralık 2017 13:27

İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Emniyet Müdürlüğü\'nün kadrosu ile birlikte araç filosu da güçlendirilirken her mahalledeki devriye gezen araç sayısı 3\'e çıkarıldı.
Firuzköy\'deki Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törende Kaymakam Hulusi Doğan\'a satın alınan 10 araç ile ilgili bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla kadro ve araç bakımından güçlendiklerini söyledi. Yeşilyurt, \"Avcılar\'daki 10 mahallede devreyi gezen araç sayısını bu araçlarla 3\'e çıkardık. Araçları, mahallelerdeki yol ve araziye göre satın aldık\" dedi. Kaymakam Doğan, polisin başta hırsızlık ve uyuşturucu ile etkin mücadelesini sürdüreceğini belirterek, \"Suç ve suçluyla daha etkin mücadele edilecek. Mahalle araları, sokaklar ve caddelerde halkın huzur ve güveni için etkin kontroller yapılacak suçlularla amansız mücadele edilerek halkımızın can ve mal güvenliği sağlanacaktır\" dedi.
Yapılan konuşmalar ve okunan duadan sonra satın alınan araçlar ilgili birimlere gönderildi.

(FOTOĞRAFLI)

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