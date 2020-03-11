Avcılar'da otizmli genci döven zanlı tutuklandı

İstanbul Avcılar'da otizmli genci döven ve savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Avcılar'da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle dövülmüştü. Behrem’in gözleri darp nedeniyle şişerken ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheli O.M. hakkında dün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne götürülürken ifadesi alındı. Mernis kayıtlarında adresinin görülmediği, ailesinin yanında kaldığı ancak, babası veya ailesinden birisinin adına sabit bir fatura da bulunamadığı belirtildi.

O.M. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi. Bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli O.M.’nin kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı. Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizmli olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konularını göz önünde bulundurarak, O.M.’nin gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini belirtilmişti.