Avcılar'da metrobüs, yayaya çarptı

Avcılar İBB Sosyal Tesisler durağı yakınında metrobüs, yola giren bir kişiye çarptı. Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs şoförünün ani fren yapması nedeniyle içerideki yolculardan 4'ü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Metrobüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı istikametine ilerleyen metrobüste bulunan ve çocuğunun rahatsız olduğu haberini aldığı belirtilen kişi, İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs durağında metrobüsten indi.

Bu sırada Beylikdüzü istikametine ilerleyen başka bir metrobüs inen yolcuya çarptı.

Yaralı kişi ile ani fren yapan diğer metrobüste bulunan ve hafif yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (İHA)