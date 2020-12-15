Avcılar’da, balkonların çökmesiyle birinin durumu ağır iki işçi yaralandı; bina mühürlendi

Avcılar’da, beş katlı binanın en üst katındaki balkonun çökmesi sonucu iki işçi yaralandı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, apartman mühürlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesinde bulunan Demir Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın en üst katındaki balkonun işçilerin çalışması sırasında çöktü. Binanın 4'üncü katında o sırada çalışma yapan 2 kişi de çöken balkonlarla beraber aşağıya düştü. 2 işçi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise balkonların çöktüğü apartmanda çalışma yaparken, bina sakinleri tahliye edildi. Bina sakinlerinin belediye misafirhanesine götürüldüğü öğrenildi. 5 katlı apartman mühürlendi. Mühürlenen bina havadan drone ile görüntülendi.

"Hepsi ince demir"

Olay gören vatandaşlardan biri, “Ben çalışıyordum, döndüm aşağıya balkonların hepsi aşağıya indi. Elemanlar orada çalışıyordu. Onlar da balkonlarla beraber aşağıya indi. Balkonlarda zaten demir yok. Hepsi ince demir. Çürümüş biraz da, elemanlarla beraber olduğu gibi aşağıya indiler" dedi.

"Yasal olmayan bir yıkım"

Yaşananların ardından olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Yıkım ruhsatı almamış, yasal yıkım yapılan bir bina değil. Çalışanlar eğer yıkım yapıyorsa yasal olmayan bir yıkım. Yani yıkım aşamasında olmayan bir bina ama yeniden yapılması için yıkılmasını istediğimiz bir bina. Bina sakinlerinin çoğunun yıkılıp, yeniden yapılmasını istediği bir bina. Zaten göründüğü gibi uzlaşma yapılmış" ifadelerini kullandı.

Avcılar Kaymakamlığı'ndan açıklama

Bugün saat 14.30 sıralarında ilçemiz Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılan binada balkon demirlerinin sökülmesi sırasında çökme meydana gelmiştir.

Olayda yaralanan (2) inşaat işçisi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz.

DHA