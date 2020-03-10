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Avcılar'da 4 yaşındaki çocuk 6 aylık kardeşini balkondan düşürdü

10 Mart 2020 13:12

İstanbul Avcılar'da evdeki eşyaları aşağı atan 4 yaşındaki A.C.Y., annesinin eşyaları toplamaya gitmesi üzerine 6 aylık kardeşini alıp balkona çıktı. Komşuların uyarısı ile durumu fark eden annenin tepki gösterdiği 4 yaşındaki A.C.Y., kardeşini tutamayarak aşağı düşürdü. Bebek ağır yaralanırken anne sinir krizi geçirdi. 

 
Gümüşpala Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir evin 3’üncü katında oturan iki çocuklu ailenin 4 yaşındaki oğlu A.C.Y., komşularının ifadesine göre, son dönemde  sık sık yaptığı gibi dün akşam da evdeki bazı eşyaları balkondan aşağı attı.  Anne, sokağa atılan mutfak eşyalarını almak için 6 aylık bebeğini koltuğun üzerinde bırakarak indi.

Annesinin atılan eşyaları almak üzere evden ayrılmasından sonra bir görgü tanığının ifadesine göre, A.C.Y., kardeşi E. C. Y.’yi belinden tutarak, balkona çıkardı. Ayşe Y., oğlunun attığı mutfak eşyalarını toplarken, balkondaki taburenin üzerine çıkan küçük çocuğun kucağında 6 aylık kardeşini görenler bağırarak onu uyardı.

Anne Ayşe Y. de bağırarak kardeşini içeri götürmesini isterken, A.C.Y., kucağındaki kardeşi E.C. Y.’yi tutamadı. Bir anda bebeğinin yanına düştüğünü gören anne sinir krizi getirerek çığlıklar atarken, bebek ambulans ile Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bebeğin durumu ağır

Bebeğin durumunun ağır olduğu belirlenince zaman kaybetmeden Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıkları ve annenin ifadesine başvururken, anne hakkında ‘Taksirle yaralama’ suçundan soruşturmaya başladı.

Komşuların dikkatini çekmiş

Binada yaklaşık 5 yıldan bu yana oturduğu belirtilen ailenin, 4 yaşındaki çocuğunun sürekli evlerindeki eşyaları balkondan atmasından yakındığı ancak buna bir çözüm bulamadığı belirtildi.

Aynı binada oturan Korkmaz Özden “Çocuk, sürekli her şeyi balkondan atıyordu.  Evde ne bulursa; ayakkabı, pantolon, deterjan, tencere, tava… Biz de binaya geçerken çekiniyorduk” dedi.

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