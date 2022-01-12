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Avcılar'da 1 işçinin ölümüne neden olan göçük ile ilgili müteahhit tutuklandı

12 Ocak 2022 09:31

Avcılar'da bina temeli kazılırken bir işçinin öldüğü göçükle ilgili inşaat müteahhiti Metin Kekeçoğlu tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen inşaat müteahhiti Metin Kekeçoğlu, ustabaşı Arif Eyice ile kepçe operatörü Sinan Alakuş'un sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Müteahhit Kekeçoğlu'nun "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasına karar verildi.

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